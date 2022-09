(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 UCRAINA, MULE’: INVIO ARMI? IN PREPARAZIONE 5° DECRETO; RIBUTTANTE ANNESSIONE RUSSIA REPUBBLICHE AUTOPROCLAMATE

“Abbiamo fatto quattro invii di armi e c’è in preparazione un quinto decreto. Se riusciamo a farlo prima che termini questo esecutivo? Non dipende dal governo ma dalle esigenze che ha l’Ucraina. E’ una decisione non dell’Italia ma dei paesi che stanno contribuendo e della Nato”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e neo deputato rieletto di Forza Italia. Domani la Russia annetterà le repubbliche autoproclamate. “E’ una decisione ributtante, l’Italia non la riconoscerà. Putin è isolato da tutti, ormai, non potrà andare avanti così all’infinito.”

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

Web: [http://ungiornodapecora.rai.it/](http://ungiornodapecora.blog.rai.it/)