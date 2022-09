PROTOCOLLO D’INTESA DIA E MINISTERO DELLA CULTURA 29 SETTEMBRE 2022

(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

LA D.I.A. E IL MINISTERO DELLA CULTURA SIGLANO UN

PROTOCOLLO D’INTESA

Nell’ambito delle attività di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata

nell’utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici, in data odierna, il Ministero della

Cultura e la Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica

Sicurezza, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per il rafforzamento della prevenzione e

del contrasto alla criminalità organizzata che tenta di infiltrarsi nelle procedure di appalto,

autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici anche relative agli

interventi connessi al PNRR.

L’atto pattizio è stato sottoscritto presso la sede del Ministero della Cultura, in via del

Collegio Romano, dal Segretario Generale del citato Dicastero, Salvatore Nastasi e dal

Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Maurizio Vallone.

Il protocollo stabilisce una specifica attività di collaborazione avente ad oggetto la verifica ed

il monitoraggio di tutti gli operatori economici che parteciperanno alle suddette procedure di

appalto.

Gli esiti degli accertamenti saranno ricondotti in seno ai Gruppi Provinciali Interforze

Antimafia delle Prefetture, al fine di assicurare un’efficace circolarità informativa con la

Direzione Centrale della Polizia Criminale presso la quale opera il Gruppo Interforze

Centrale.

Roma, 29 settembre 2022