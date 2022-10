MILANO MANIFESTI CONTRO STUDENTI LGBT+: MARRAZZO (PARTITO GAY) MELONI DIA UNA FERMA CONDANNA AI MANIFESTI CHE INCITANO A DARE ALLE FIAMME GLI STUDENTI LGBT+. SINDACO SALA APPROVI LA NOSTRA SANZIONE DI 500€ CONTRO L’OMOTRANSFOBIA

(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 MILANO, MANIFESTI CONTRO STUDENTI LGBT+: MARRAZZO (PARTITO GAY) MELONI DIA UNA FERMA CONDANNA AI MANIFESTI CHE INCITANO ALLE FIAMME GLI STUDENTI LGBT+.

SINDACO SALA APPROVI LA NOSTRA SANZIONE DI 500€ CONTRO L’OMOTRANSFOBIA

(in allegato il manifesto)

“Oggi sono comparsi a Milano i manifesti di Rete Studentesca, studenti vicini alla destra, con scritto “Fiamme eterne alle scuole moderne” con fiamme che bruciano le bandiere arcobaleno del movimento LGBT+. Tali manifesti incitano di fatto all’odio verso gli studenti LGBT+ (Lesbiche, Gay, Bisex, trans) condannati a bruciare, pertanto chiedo a Giorgia Meloni, ormai Premier in pectore, parole di ferma condanna all’associazione Rete Studentesca e che ne chieda lo scioglimento, dando cosi un chiaro segnale almeno di voler garantire la legalità.

Inoltre, chiedo al Sindaco Sala, di far approvare l a nostra delibera già presente in molti comuni che sanziona con 500€ di multa le attività discriminatorie contro le persone LGBT+, delibera già attiva in 11 comuni tra cui Morterone (LC), grazie al nostro assessore Andrea Grassi che ne è stato anche un’autore.

Se Sala avesse già approvato questa delibera l’associazione era condannata a pagare 500€ di sanzione per ogni manifesto. Chiediamo pertanto che il Comune di Milano approvi urgentemente la nostra delibera, mostrando con i fatti la vicinanza alla comunità LGBT+.”