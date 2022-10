(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 FI: Annagrazia Calabria, auguri a Berlusconi, suo ruolo determinante

“Auguri di buon compleanno al Presidente Silvio Berlusconi, un grandissimo statista, un imprenditore visionario, un leader amato dal popolo e dai suoi militanti. La sua straordinaria esperienza ci indica ancora il nobile senso del nostro impegno in politica. E oggi, in questa complessa fase economica e sociale, in un contesto europeo e internazionale caratterizzato da una forte assenza di leadership, la sua presenza nelle istituzioni e il suo ruolo si confermano determinanti non solo per Forza Italia e per il centrodestra, ma soprattutto per l’Italia e per gli italiani”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

Sara Santarelli

Addetto Stampa