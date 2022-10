(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 FdI. Ruspandini (FdI): Jebreal ha superato il limite

“Provo tristezza per Jebreal. Quando un essere umano si riduce a speculare su vicende personali già ampiamente e drammaticamente raccontate, per attaccare Giorgia Meloni significa che abbiamo superato il limite. L’odio, il rancore, la violenza verbale e ideologica, il disprezzo per chi la pensa diversamente, la rabbia per le elezioni democratiche, certificano il pericoloso clima nel quale agiscono e brigano persone del livello di Rula Jebreal. Siamo preoccupati ma non molleremo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Massimo Ruspandini.