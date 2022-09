Amazon ha investito più di 400 milioni di euro in robotica e tecnologia all’avanguardia per migliorare l’esperienza di clienti e dipendenti in Europa

(AGENPARL) – Roma, 29 settembre 2022 – Amazon continua a investire in nuove tecnologie per migliorare l’esperienza dei dipendenti, supportando i clienti con un’ampia scelta di prodotti e consegne rapide e affidabili.

Amazon ha annunciato oggi di aver investito oltre 400 milioni di euro in nuove tecnologie negli ultimi tre anni, migliorando i centri di distribuzione e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda.

Amazon ha una lunga storia di sviluppo e introduzione di tecnologie all’avanguardia nella sua rete logistica e continua a investire per supportare i dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni, migliorando la sicurezza sul lavoro e fornendo ai clienti un’ampia scelta di prodotti e consegne rapide e affidabili.

Dietro questo investimento c’è il team europeo di Advanced Technology dell’azienda. Creato nel 2019, è specificamente incentrato sullo sviluppo di hardware e software e sui test tecnologici per la robotica industriale, i veicoli autonomi, l’imballaggio automatizzato e le tecnologie di smistamento presso i centri di distribuzione di Amazon.

Il team, che ha sede presso l’European Innovation Lab di Amazon a Vercelli, in Italia, è stato responsabile dell’introduzione di più di 550 nuove tecnologie nei centri di distribuzione Amazon in Europa in tre anni, tra cui:

· Item sorter: un sistema di smistamento completamente automatizzato che riduce l’affaticamento muscolare eliminando la necessità per un dipendente di rovistare in un tote (una grande scatola) per cercare gli articoli.

· Pallet mover: un braccio robotico di grandi dimensioni che elimina la necessità di utilizzare carrelli elevatori per trasportare i pallet e sposta automaticamente più articoli da un luogo all’altro.

· Tote retriever: una macchina che solleva i tote e li posiziona automaticamente sui nastri trasportatori.

· Veicoli a Guida Autonoma (AGV): robot di supporto che si muovono senza problemi all’interno del sito trasportando gli oggetti per le persone, riducendo il numero di passi necessari e riducendo la necessità per i dipendenti di spingere e tirare carrelli e tote.

Lo sviluppo e l’introduzione di questa tecnologia fanno parte degli oltre 100 miliardi di euro investiti in Europa da Amazon dal 2010. Allo stesso tempo, Amazon ha continuato a creare posti di lavoro, impiegando oggi più di 200.000 persone a tempo indeterminato in tutta Europa. Solo nel 2021, Amazon ha creato più di 65.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nelle sue attività europee.

Stefano La Rovere, Direttore Worldwide Robotics Advanced Technology di Amazon, ha dichiarato: “Nel corso della sua storia, Amazon ha investito in tecnologia e innovazione per supportare i dipendenti nella loro vita quotidiana, migliorando la sicurezza sul lavoro e fornendo ai clienti consegne rapide e affidabili”.

Ha inoltre aggiunto: “In soli tre anni, abbiamo investito più di 400 milioni di euro in ricerca e sviluppo e abbiamo introdotto più di 550 nuove tecnologie nei centri di distribuzione di Amazon in tutta Europa. L’aspetto entusiasmante è che abbiamo appena iniziato, con lo sviluppo di altre tecnologie all’avanguardia che verranno implementate nei prossimi anni”.

La tecnologia supporta la creazione di nuovi ruoli

L’investimento in tecnologia ha permesso alle persone di sviluppare nuove competenze o di ricoprire nuovi ruoli. E’ in questa questa direzione che si inserisce Career Choice, il programma di aggiornamento professionale di Amazon che anticipa il 95% del costo delle rette e dei libri di testo per i corsi scelti dai dipendenti, anche nel campo dell’IT e della robotica. I nuovi ruoli creati in seguito a questo investimento tecnologico comprendono:

· AR Tech: Ingegneri che usano dispostivi Kindle che mostrano una mappa virtuale del piano di Amazon Robotics per identificare percorsi di entrata/uscita sicuri in modo da poter raccogliere le unità robotiche che trasportano i prodotti per la manutenzione.

· Amnesty Floor Monitor: Questi dipendenti utilizzano gli stessi sistemi Kindle per pianificare i percorsi sul piano robotico e recuperare gli articoli caduti dagli scaffali.

· Quarterback: Questi ruoli gestiscono un team di Amnesty Floor Monitor (sopra) utilizzando una mappa in tempo reale di tutti i piani Amazon Robotics dell’edificio per coordinare i loro movimenti e fornire indicazioni sul percorso più rapido per raggiungere gli articoli caduti.