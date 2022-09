(AGENPARL) – lun 26 settembre 2022 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Anzio

COMUNICATO STAMPA

NETTUNO – CARABINIERI ARRESTANO 62ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO.

NETTUNO (RM) – La scorsa notte, a seguito della segnalazione giunta al 112, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio sono intervenuti nei pressi di un distributore di benzina di Nettuno, dove un passante aveva segnalato la presenza di un uomo che tentava di danneggiare l’erogatore, e hanno arrestato un cittadino straniero di 62 anni, con precedenti. L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha cercato di sottrarsi al controllo ma è stato identificato e successivamente sottoposto a perquisizione personale e veicolare, che ha permesso di rinvenire 27 dosi di cocaina. La perquisizione è stata quindi estesa anche all’abitazione, dove i militari hanno rinvenuto ulteriori 46 grammi di cocaina in un involucro in cellophane, sostanza da taglio, materiale da confezionamento e la somma in contanti di 980 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenute provento della pregressa attività di spaccio.

Il tutto è stato sequestrato e l’uomo, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine del fotosegnalamento e degli atti di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

260922