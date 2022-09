(AGENPARL) – lun 26 settembre 2022 ELEZIONI, PRESIDENTE ACC. CRUSCA: MELONI? SE CAPO GOVERNO VA CHIAMATA ‘LA PREMIER’ O ‘PRIMA MINISTRA’

Come chiamare Giorgia Meloni nel caso diventerà capo del governo? “La premier invece che il premier. E prima ministra e non primo ministro. Ma sarai lei, in caso, a decidere come preferisce esser chiamata”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il Presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

Web: [http://ungiornodapecora.rai.it/](http://ungiornodapecora.blog.rai.it/)