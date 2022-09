(AGENPARL) – dom 04 settembre 2022 GOLF

DP World Tour: in Danimarca vince Wilson, ottima prova di Laporta (4°)

L’inglese ha superato nel finale lo scozzese Ewen Ferguson. Al 35° posto Guido Migliozzi e al 52° Edoardo Molinari e Renato Paratore

Wilson, 41enne di Mansfield, che aveva al suo attivo solo l’Alfred Dunhill Links (2014) seguito poi da due vittorie sul Challenge Tour, ha cominciato con cautela e ha messo a segno il primo birdie solo all’ottava buca, poi ha cambiato marcia e con altri tre birdie ha prima raggiunto Ferguson alla buca 16 e poi lo ha sorpassato alla 17 mettendo a segno un putt da una decima di metri. Così è arrivato dopo otto anni un successo, piuttosto inatteso, in una stagione dove nelle precedenti 19 presenze aveva subito nove tagli e con un 12° posto unico acuto in un viaggio tra media e bassa graduatoria.

In terza posizione con 266 (-18) il norvegese Kristian Krogh Johannessen e, insieme a Laporta, McGowan, Southgate e l’altro inglese Matthew Jordan.

Hanno concluso la loro gara con un 70 (-1) Migliozzi (tre birdie, due bogey) e Paratore (quattro birdie, tre bogey) e con un 71 (par) Molinari (un eagle, due birdie, quattro bogey). Sono usciti al taglio Nino Bertasio, 108° con 142 ( 71 71, par), Andrea Pavan (71 72) e Lorenzo Gagli (71 72), 118.i con 143 (+1).

