Deiana, presidente Confassociazioni: “Firmato un protocollo d’intesa con Angi, Associazioni Nazionale Giovani Innovatori, per la promozione e lo sviluppo della cultura dell’innovazione”

(AGENPARL) – Roma, 30 agosto 2022 – CONFASSOCIAZIONI e ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, hanno firmato oggi un protocollo d’intesa con l’obiettivo della promozione, la diffusione e lo sviluppo della cultura dell’innovazione nelle professioni, nel management e nelle imprese”. Lo ha dichiarato in una nota Angelo DEIANA, Presidente CONFASSOCIAZIONI.

“L’avvento dei processi di trasformazione innovativa – ha dichiarato il Presidente di CONFASSOCIAZIONI, Angelo DEIANA – continuerà a determinare notevoli cambiamenti nella vita professionale e sociale di ognuno di noi. Il settore dell’innovazione taglia trasversalmente tutti i settori dell’economia e della società e impatta in modo straordinario i nostri giovani come soggetti maggiormente coinvolti in questo processo di rete. Favorire lo sviluppo della cultura dell’innovazione, uno degli obiettivi che CONFASSOCIAZIONI e ANGI hanno condiviso nel protocollo d’intesa firmato oggi, è strategico per oltrepassare l’ostacolo del mancato sviluppo del nostro Paese”.

“Il protocollo d’intesa tra ANGI e CONFASSOCIAZIONI – ha evidenziato il Presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Gabriele FERRIERI – segna un importante punto di accordo finalizzato a favorire l’interscambio, per lo sviluppo dell’innovazione a 360° nel Paese. Il lavoro di rappresentanza e di sviluppo permetterà di far crescere tutti i professionisti, le imprese e i manager per accompagnare e guidare la crescita del settore. Questo protocollo d’intesa rappresenta un passo importante nella direzione nello sviluppo di una nuova cultura dell’innovazione che, attraverso i più importanti stakeholder del settore, possa aiutare le nuove generazioni ad usare con consapevolezza e correttezza questo nuovo processo di sviluppo del Paese e non solo”. “L firma di questo documento è solo il primo passo di avvio di una serie di importanti attività – ha concluso il Presidente di CONFASSOCIAZIONI, Angelo DEIANA – che saranno finalizzate a sostenere l’intento comune di sviluppare e sostenere il settore e rappresenta un ulteriore passo