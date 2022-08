(AGENPARL) – lun 29 agosto 2022 RYANAIR ED I SINDACATI DEL PERSONALE ITALIANO DI CABINA FIT CISL, ANPAC & ANPAV RAGGIUNGONO UN ACCORDO

Il Gruppo Ryanair ha accolto positivamente oggi (29 agosto) l’esito della votazione sul ripristino delle retribuzioni post-Covid per gli equipaggi di cabina italiani di Ryanair che lavorano per Malta Air. La stragrande maggioranza degli equipaggi di cabina con sede in Italia (oltre l’80%) ha votato a favore di questo nuovo accordo che offre un ripristino salariale accelerato, futuri aumenti salariali per l’equipaggio fino al 2026 e altri miglioramenti dei benefit.

Quest’anno la compagnia aerea aumenterà del 115% della sua capacità pre-Covid e sta dando la priorità al ripristino anticipato della retribuzione per i propri dipendenti attraverso questi accordi rinegoziati per salvaguardare i posti di lavoro ed avere solide fondamenta per la crescita. Questo nuovo accordo prevede anche miglioramenti salariali e altri vantaggi oltre al pieno ripristino della retribuzione fino al 2026.

Il Direttore delle Risorse Umane di Ryanair, Darrell Hughes, ha dichiarato:

“Accogliamo con favore l’esito di questa votazione dei nostri equipaggi di cabina italiani che ha dimostrato un sostegno schiacciante all’accordo negoziato con i sindacati rappresentativi FIT CISL, ANPAC e ANPAV, con oltre l’80% del personale che ha votato a favore.

Mentre il nostro settore deve affrontare sfide significative, questo accordo a lungo termine offre stabilità, ripristino salariale accelerato, futuri aumenti salariali ed altri miglioramenti dei benefit per il nostro personale di bordo con sede in Italia.

Continuiamo a lavorare con i nostri equipaggi ed i loro sindacati su nuovi accordi, simili a questo concluso con FIT CISL, ANPAC e ANPAV, e quest’estate abbiamo rinegoziato con successo accordi a lungo termine migliorativi con oltre l’85% dei nostri Piloti e oltre 75 % del nostro equipaggio di cabina, per dare priorità al ripristino delle retribuzioni.

