+++RPT CON TITOLO CORRETTO +++ ELEZIONI: 31 AGOSTO TAJANI-WEBER INCONTRANO STAMPA A ROMA

(AGENPARL) – lun 29 agosto 2022 ELEZIONI: 31 AGOSTO TAJANI-WEBER INCONTRANO STAMPA A ROMA

Presidente e Capogruppo del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, saràaRoma mercoledì 31 agosto,a sottolineare la vicinanza delPpe all’Italia, in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre.

Alle 11 dello stesso giorno, presso la sede della Stampa Estera, in via Dell’Umilta’ n. 83, Weber e il vice presidentedel Partito Popolare Europeoe coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, incontreranno igiornalisti nazionali edesteri.

La presenza di Weber, in questo particolare momento, e’ una ulteriore testimonianza di quantoForza Italia, nello scacchiere europeo, sia fortemente ancorata alle posizioni atlantisteed europeiste.

Lo comunica l’ufficio stampa di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/