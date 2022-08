(AGENPARL) – lun 29 agosto 2022 Chiesa, morte Simoni: Mazzetti (FI), “Monsignore Gastone, un pastore del suo popolo”

Prato, 28 agosto. “Per me e per tutta la Diocesi pratese Monsignore Gastone è stato un punto di riferimento spirituale e civile. Un pastore del suo popolo. Non dimenticherò mai le nostre lunghe chiacchierate, anche sulla politica, non sempre eravamo d’accordo, ma tenevamo la barra al centro sul bene comune della comunità. Con lui, da anni, ho condiviso un percorso per riunire tutti i cattolici impegnati in politica con incontri costruttivi e profondi. Una persona buona e animata dalla viva fede, che sarà sempre nei nostri cuori. Gastone anche se non più presente nella vita terrena, sono certa che sorveglierà costantemente il suo popolo pratese”. Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata pratese di Forza Italia.

