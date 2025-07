(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 GIUSTIZIA, PATUANELLI (M5S): CONTINGENTAMENTO È UN’ABERRAZIONE

GIUSTIZIA, PATUANELLI (M5S): CONTINGENTAMENTO È UN’ABERRAZIONE

“Dopo il canguro viene sdoganato anche il contingentamento dei tempi. È sbagliato e immotivato, questo DDL arriva blindato in commissione, non modificato in aula e nessuno ha mai spiegato qualcosa. Ed è un errore anche per i membri della maggioranza del Parlamento, che criticano nei corridoi nel merito e nel metodo ma tacciono in aula. Il contingentamento è un’aberrazione”.

Lo dichiara in apertura di seduta al Senato il capogruppo M5S Stefano Patuanelli.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle