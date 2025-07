L’Aquila – Comunicato stampa assessore Tursini su progetto accoglienza rifugiati e richiedenti asilo

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 Buon lavoro.

COMUNICATO STAMPA

Accoglienza e integrazione: Il Comune dell’Aquila conferma il suo impegno per i rifugiati e richiedenti asilo

Tursini: “Non è solo un progetto ma un atto di civiltà”

La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la prosecuzione, anche per il triennio 2026–2028, del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) rivolto a richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e altri soggetti vulnerabili. Un impegno che il Comune dell’Aquila rinnova da oltre un decennio, con continuità e responsabilità.

“L’Amministrazione continua a promuovere con convinzione la dignità della persona e il valore dell’integrazione. Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) si conferma, sia a livello locale che nazionale, un modello efficace e di altissima qualità, con dati che dimostrano come questo progetto rappresenti un autentico percorso di inclusione, capace di rispondere concretamente ai bisogni della comunità e in grado di coniugare accoglienza, coesione sociale e crescita condivisa” ha dichiarato l’Assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini.

Nel prossimo triennio pertanto, il progetto coinvolgerà il Comune dell’Aquila, che provvederà a individuare il soggetto gestore attraverso appositi procedimenti amministrativi.