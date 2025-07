(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

Rhenus Logistics: Pd, misure serie per stroncare lo sfruttamento nella

catena degli appalti

“Ancora una volta la catena degli appalti e subappalti nel campo della

logistica è utilizzata per attivare false imprese o false cooperative, che

fungono da serbatoio di lavoratori, a basso costo. Una catena che serve non

solo per sfruttare i lavoratori, ma anche per evadere il fisco. Ed è

infatti il meritevole lavoro della Gdf a fare emergere sistematicamente

queste situazioni patologiche su cui poi interviene la magistratura, con

sequestri che hanno riportato nelle casse dello Stato centinaia di milioni.

43 solo nel caso di oggi, che vede il gruppo Rhenus come committente.

Avevamo proposto al governo, con un nostro emendamento, di modificare la

norma che permette di affidare appalti anche ad imprese senza sostanza

economica, distinguendo in modo più preciso somministrazione di manodopera

da attività di impresa, ma non ci ha dato retta.

Torneremo all’attacco, perché, nella sua attuale formulazione, l’articolo

29 c.1 del dlgs 276/2003 rende legittimo un sistema mascherato di

intermediazione di manodopera, fonte di uno sfruttamento indecente di un

numero rilevante di lavoratori, e non solo nella logistica”.

Lo dichiarano in una nota gli esponenti del Partito democratico Maria

Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale del Pd e

Arturo Scotto, capogruppo Commissione Lavoro alla Camera.

Roma, 8 luglio 2025

