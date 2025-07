Falcone (FI): “Approvato report BEI: a lavoro per una banca dei territori. Via libera a proposta FI su finanza locale e investimenti su zone periferiche”

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 «Con l’approvazione del report sulla Banca Europea per gli Investimenti, oggi a Strasburgo, il Parlamento Europeo lancia un chiaro messaggio: vogliamo una BEI più efficace, moderna e connessa alle reali esigenze dei cittadini e dei territori. Un risultato che premia l’impegno del Gruppo PPE e, in particolare, il contributo della delegazione di Forza Italia». Così l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo, commentando l’approvazione in plenaria del documento che ridefinisce ruolo e priorità strategiche della BEI. In particolare – sottolinea Falcone – abbiamo voluto inserire il principio secondo cui strumenti finanziari realmente accessibili sono la base per uno sviluppo europeo solido e inclusivo. Ecco perché il testo si propone di rafforzare l’accesso al credito, promuovendo prestiti attraverso gli intermediari finanziari locali e valorizzando la microfinanza: strumenti decisivi per sostenere piccole e medie imprese, famiglie e professionisti, soprattutto nelle aree più svantaggiate». Falcone sottolinea anche «il riconoscimento ottenuto sul fronte degli investimenti nelle regioni insulari e periferiche, spesso penalizzate da carenze infrastrutturali e difficoltà di sviluppo. È lì che la BEI deve fare la differenza». Tra le altre aperture rilevanti nel testo approvato, promosse dagli emendamenti di Forza Italia, anche il sostegno a settori strategici come l’housing sociale, la rigenerazione urbana, le industrie ad alta intensità energetica e gli interventi per tutelare l’occupazione nelle aree maggiormente colpite dalla transizione ecologica ed energetica. «In un’Europa chiamata ad affrontare nuove sfide economiche e geopolitiche serve una BEI dinamica, presente sui territori, capace di agire in modo concreto per favorire crescita, lavoro e coesione. Il voto di oggi è un passo avanti verso questo obiettivo», conclude l’eurodeputato.