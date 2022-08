(AGENPARL) – dom 28 agosto 2022 Mugello, Mazzetti (Centrodestra): “Focus su infrastrutture e sanità, impegni disattesi dal Pd”

Borgo San Lorenzo, 28 agosto. Si è svolto ieri un primo incontro di Erica Mazzetti nel Mugello con i referenti di Forza Italia. “Stiamo parlando di un’area con profonde differenze e molteplici problematiche, lasciate in eredità dalle sinistre e molte eccellenze ambientali ed imprenditoriali. Un momento di confronto prezioso”, spiega Mazzetti. “La prima e più evidente lacuna è su collegamenti e viabilità. L’elettrificazione della Faentina, ridotta ancora ad avere un solo binario, è la novella dello stento degli amministratori locali con l’avvallo del PD regionale e nazionale. Non dimentichiamo il fatto che se i mugellani possono oggi arrivare in Firenze centro e’ grazie al Governo Berlusconi con la legge obbiettivo che ha completato il collegamento. Se si vuole davvero contribuire agli obiettivi di sviluppo territoriale, se si vogliono creare opportunità di lavoro occorrono le infrastrutture, sia su ferro che su gomma” di servizio per i cittadini ed imprenditori ma anche di turisti e visitatori dell’autodromo che ruschia una recessione. “Capitolo sanità: grande confusione nel PD, con il tanto atteso progetto di nuovo ospedale diventato una ristrutturazione mai partita. Evidenti le ricadute negative sulla vita delle persone”,ma anche la mancanza di una sanità territoriale a valle ma soprattutto a monte.”Al Mugello sono profondamente legata, come tutti noi della Val Bisenzio e spesso anche di Prato è una meta per respirare e stare in mezzo alla natura. La natura, grande patrimonio di salute e ricchezza ambientale non abbastanza valorizzato,come tutte le opportunità di energie alternative che la natura offre tenendo conto delle giuste compensazioni per il territorio, chiosa Mazzetti, candidata del Centrodestra all’uninominale della Camera.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/