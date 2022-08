(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Politiche/Sgarbi: “Draghi dice cose nobili,ma parla di una politica che non c’è. Sa di mentire”

ROMA – Il deputato alla Camera e leader del movimento “Rinascimento” Vittorio Sgarbi commenta il discorso di Draghi al Meeting di Rimini:

Draghi ha dichiarato fingendo di crederci:

“Parlerò soprattutto ai giovani in questo momento. Voi vivete la politica come ideali da condividere, impegno sociale per la loro affermazione e, soprattutto, la testimonianza di una vita coerente con questi ideali. Voi insieme riflettete, combattete, sperate, costruite.

Ecco perché questo vostro entusiasmo oggi e questa accoglienza mi colpiscono molto: voi siete la speranza della politica”.

Sarebbe bello. Draghi dice cose nobili, ma parla di una politica che non c’è

I giovani sono ignorati, non candidati, presi in giro da una politica che non propone ideali, ignora i monumenti e la bellezza, e conferma soprattutto gli incapaci. Nè ideali, né pensieri.

Draghi sa di mentire e lo dice, ai giovani che non ci sono: “Voi siete la speranza della politica”.

Di una politica senza speranza.