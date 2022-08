(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Femminicidio: Papatheu (FI), agire su cultura possesso fortemente radicata

“Occorre agire su una cultura del possesso, patriarcale, che è fortemente radicata nel nostro Paese. Servono investimenti maggiori per educare gli uomini di oggi e di domani”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, Urania Papatheu, in merito al recente episodio di femminicidio di Bologna. “Se nel 2021 la rete di centri antiviolenza distribuiti sul territorio nazionale ha accolto un maggior numero di donne rispetto al 2020, con un incremento del 25 per cento degli sportelli antiviolenza, la percentuale di donne che decide di denunciare resta, invece, stabile al 28 per cento, a dimostrazione ancora una volta della barriera culturale esercitata dalla vittimizzazione secondaria perpetrata dalle istituzioni, a cominciare dai magistrati che spesso concedono attenuanti – aggiunge la parlamentare di FI -. Si tratta, in realtà, di un problema ormai molto diffuso e sempre più endemico”.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica