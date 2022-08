(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 PACE, SANT’EGIDIO: 1000 GIOVANI EUROPEI AD AMSTERDAM

Dal 26 al 28 agosto convegno internazionale dei Giovani per la Pace – Attesi partecipanti da 15 Paesi europei, tra cui l’Ucraina – Domenica assemblea con Marco Impagliazzo

“A Global Friendship for a Global Peace”. Torna, finalmente in presenza, dopo due anni di stop a causa della pandemia, l’incontro internazionale dei Giovani per la Pace europei. Non più e non solo online. In un tempo segnato dalla terribile guerra in Ucraina – il più grave conflitto sul suolo europeo dalla fine della seconda guerra mondiale – Amsterdam ospiterà dal 26 al 28 agosto un grande evento per la pace, promosso da questo movimento legato alla Comunità di Sant’Egidio, che si è mobilitato nei mesi scorsi in numerose città europee contro la guerra ed è impegnato, ogni giorno, nelle periferie con i bambini in difficoltà, i senza dimora, gli anziani soli e i rifugiati.

Attesi nella capitale olandese 1000 giovani da 15 Paesi europei, tra cui l’Ucraina: una delegazione di 35 giovani, provenienti da Kiev, Kharkiv, Leopoli, Ivano-Frankivsk e Donetsk. Si confronteranno su diversi temi – migrazioni, povertà, ecologia – e daranno voce alle speranze di pace della loro generazione, per diffondere una cultura della solidarietà e dell’integrazione.

Sabato mattina i partecipanti, studenti universitari e delle scuole superiori, si recheranno alla casa di Anna Frank, per ricordare l’orrore della Shoah e rinnovare il loro impegno a contrastare ogni forma di violenza e razzismo.

Per maggiori informazioni www.santegidio.org

Roma, 25 agosto 2022