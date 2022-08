La Sen. Lonardo domani, alle ore 12, incontrerà gli allevatori bufalini a Grazzanise

(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Domani, venerdì 26 agosto, alle ore 12, la Sen. Sandra Lonardo sarà a Grazzanise, in località Borgo Appio, per incontrare il coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino, che riunisce le associazioni degli allevatori delle bufale campane che da mesi protestano contro la Regione Campania e il suo piano, varato a marzo, di eradicazione di brucellosi e tbc bufaline. “Fin da quando, in data 5 ottobre 2018, chiesi al Presidente della Commissione Agricoltura in Senato una indagine conoscitiva sulle ‘problematiche della filiera bufalina’, mi sono interessata a questa problematica. – scrive la Sen. Lonardo, che aggiunge – L’affare assegnato si è svolto… sono state audite decine di professionisti e tecnici, oltre che diversi sindaci del casertano e, all’unanimità dei componenti della Commissione, il 15 luglio 2020, è stata approvata la risoluzione. Domani, avrò molte cose da dire sul comportamento della Lega e del M5S!”