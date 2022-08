(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Elezioni. Ricchiuti (FdI): FdI pronta a proteggere lavoratori autonomi. Da sinistra cieca ideologia

“L’ideologia della sinistra inquadra le partite Iva come evasori fiscali sin dalla loro costituzione. Un’ideale cieco che conferma quanto viaggino coi paraocchi e non si immedesimo nella realtà. Se non ci fossero le piccole aziende, i piccoli imprenditori, non ci sarebbe lo Stato. Non c’è nulla da fare, la politica della sinistra si basa su questo e mediaticamente hanno cercato di fare un lavaggio del cervello a chi, invece, gode legittimamente di diritti, quali tredicesima, in alcuni casi anche quattordicesima, un mese di ferie, malattia e disoccupazione in caso di perdita del posto di lavoro. Ma non c’è equilibrio. Fratelli d’Italia è pronta a proteggere i lavoratori autonomi e si batterà per il riequilibrio di questi diritti, come l’introduzione di ammortizzatori universali e per garantire anche agli autonomi, in caso di chiusura della partita IVA, un’indennità di disoccupazione”.

Lo dichiara Lino Ricchiuti candidato al Senato per Fratelli d’Italia e viceresponsabile del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi.

________________________