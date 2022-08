(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Elezioni: Piero De Luca (Pd) a Salvini, importare modello Orban? No grazie

“Ambiguità sui rapporti con la Russia, veto alla tassa minima globale sulle multinazionali, rischi per l’informazione, limitazioni alla libertà di insegnamento, restrizioni di diritti fondamentali, rischio blocco fondi europei per attivazione del meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto. Questo è il modello Orban da importare cui si riferisce Salvini? No grazie. Noi siamo dall’altra parte. Il 25 settembre la scelta tra le proposte in campo è netta”. Lo dichiara il vice capogruppo dem a Montecitorio Piero De Luca, candidato del Pd alla Camera in Campania.

