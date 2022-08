(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Elezioni: Moles, impegnato in campagna elettorale, in sinergia costante con Casellati

“Come Commissario Regionale, con l’impegno di sempre e con la solita determinazione, sono al lavoro per l’organizzazione della campagna elettorale in Basilicata; la mia e la nostra azione prosegue senza sosta, e molto probabilmente già il prossimo fine settimana potremo presentare ufficialmente le nostre liste alla presenza della Presidente Elisabetta Casellati, con la quale sono in contatto continuo e costante”. Lo afferma, in una nota, Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Commissario di Forza Italia in Basilicata.

“Alla cara Presidente Casellati mi lega un autentico e sincero rapporto di amicizia fin dalla nascita di Forza Italia, che ci ha già visti insieme in una passata campagna elettorale in Veneto; così come allora, saremo insieme anche oggi, con tutto il gruppo degli azzurri lucani già impegnato al massimo; stiamo organizzando incontri con sostenitori, amministratori, rappresentanti del territorio ed amici delle due province.

Sono convinto che dobbiamo continuare sempre più nell’impegno e nell’azione politica al servizio del nostro partito, per poter affrontare al meglio una campagna elettorale importante, e questo come sempre con lealtà e spirito di servizio.

Ringrazio tutti i candidati, effettivi e supplenti, delle nostre delle liste, che ancora una volta hanno accettato il mio invito a partecipare a questa ennesima avventura, e sono certo che anche questa volta Forza Italia Basilicata darà un importante contributo, così come ha sempre fatto, sia a livello regionale che a livello nazionale”.