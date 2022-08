(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 ELEZIONI, BARBERA(PRC): “L’UNICO VOTO UTILE E’ QUELLO A UNIONE POPOLARE”

“Auspichiamo che gli elettori di sinistra non si facciano ancora prendere in giro da chi, senza alcun pudore, continua a invocare il “voto utile” contro la destra, visto che sono gli stessi che con la destra, anche quella più impresentabile, governano allegramente da tempo. D’altronde, centrodestra e centrosinistra rappresentano le due facce della stessa medaglia, come dimostra l’esperienza del governo Draghi. Quanto sta succedendo in Italia e in Europa dimostra che abbiamo la necessità di uscire dalla gabbia del “voto utile” che ha ingessato il Paese per troppo tempo, affinché nulla cambiasse. Ora gli italiani si trovano di fronte a un bivio e dovranno decidere se rinnovare la fiducia a chi ha portato il paese al tracollo o cambiare radicalmente rotta. L’unico vero “voto utile” per le classi popolari sarà quello dato all’Unione “Popolare con de Magistris”, l’unica lista elettorale coerentemente contro le politiche guerrafondaie, contro l’invio delle armi e contro le sanzioni che stanno distruggendo l’economia italiana ed europea e impoverendo la stragrande maggioranza dei cittadini. La crisi energetica è figlia sia della guerra in Ucraina che della speculazione dei mercati finanziari. Due mali oscuri su cui pesa la responsabilità di quelle forze politiche che oggi si accapigliano per conquistare i voti dei cittadini”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.