Comunicato stampa – Giuseppe Conte a Radio Popolare: variazione di bilancio e tassare gli extraprofitti per affrontare la crisi del gas

(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Milano, 25 agosto 2022

Giuseppe Conte a Radio Popolare: variazione di bilancio e tassare gli extraprofitti per affrontare la crisi del gas

La crisi economica si sta vedendo nei suoi effetti. Che cosa si deve fare in concreto per aiutare imprese e famiglie?

“Da marzo, da quando ho incontrato Draghi e c’è stato uno scontro sull’ipotesi del riarmo, sono stato molto netto e chiaro. C’era l’ipotesi di mettere sul tavolo degli investimenti militari circa 10-15 miliardi. Non possiamo sprecare una sola risorsa da destinare invece alle famiglie e al sostegno delle imprese, perché era già chiara la crisi. Avevamo già un’inflazione galoppante, una perdita del potere d’acquisto dei lavoratori e del ceto medio. Da lì abbiamo chiesto più volte di essere molto coraggiosi in Europa. E purtroppo abbiamo risultati, se non un rinvio a ottobre della discussione” ha risposto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in una intervista a Radio Popolare.

La soluzione era chiedere in Europa nuove risorse come si è fatto per la pandemia?

“Assolutamente sì, la cosa più a portata di mano era un nuovo programma Sure per finanziare tutte le imprese e il tessuto produttivo in difficoltà. Ma anche sul piano interno, abbiamo chiesto a Draghi di essere più coraggioso sulla misura degli extraprofitti. A tutt’oggi il governo non è riuscito a tirare fuori una norma efficace per recuperare queste risorse. E abbiamo chiesto di estendere questa misura non solo alle imprese nel campo energetico ma anche nel campo farmaceutico e assicurativo che hanno fatto speculazione durante la pandemia”.

“E poi abbiamo chiesto anche di valutare concretamente una variazione di bilancio. Io ne ho fatte 5, nel momento più duro della pandemia. 130 miliardi per sostenere imprese e famiglie e ho lasciato uno spread sotto quota 100. Ora, è chiaro che la variazione di bilancio va fatta con prudenza ma siamo entrati in un o stallo e in un atteggiamento troppo prudente da mesi” ha concluso Conte.

