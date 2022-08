(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Trasporti: Mura (Pd), logistica incide su tariffe merci in Sardegna

“Le tariffe per i collegamenti da e per la Sardegna saranno presto un ostacolo pesantissimo ai collegamenti dal continente all’isola. Al termine della stagione estiva il problema si manifesterà per le persone, che saranno sostanzialmente deprivate del diritto di spostarsi sul territorio nazionale. Ma temo che sarà ancora più evidente per le merci e in specie per gli alimentari, su cui incideranno in modo determinante i costi della catena logistica, in Sardegna più altrove. L’insularità appena entrata in Costituzione aspetta di diventare concreta, ma tocca intanto alla Regione muovere il primo passo e fare il bando per la continuità aerea. E poi toccherà ancora alla Regione aprire finalmente un confronto con il nuovo Governo, sui temi vitali delle infrastrutture, dell’industria e dell’energia”. Lo dichiara la deputata Romina Mura, candidata nelle liste del Partito democratico.