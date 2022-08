(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Sull’Onda della Musica, domenica 28 agosto la terza serata di Venezia Suona 2022

Domenica 28 agosto il parco “Ex-Umberto I” di Venezia si accende con il terzo appuntamento di Venezia Suona 2022, la rassegna di musica, concerti e arte, promossa da “Il Suono Improvviso” e inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

La serata è organizzata in collaborazione con l’Associazione Motonautica Venezia. Si rinnova dunque la formula che dà spazio e racconta le associazioni sportive e culturali che gravitano attorno al parco “Ex-Umberto I”, per far conoscere la realtà viva e propositiva di quest’angolo della città.

La serata comincia alle 18 con il dj set di Filippo Csillaghy. Dalle 21 il concerto degli Onde Beat, che proporranno agli spettatori una divertente immersione negli anni ‘60-’70, con il meglio del beat italiano dell’epoca. L’ingresso alla serata è libero.

