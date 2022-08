(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Famiglia. Serracchiani: con modello Orban Salvini porta indietro lancette della storia

Salvini dice che l’Ungheria ha la legge sulla famiglia più avanzata d’Europa e che dovremmo copiarla. Sono andata a leggerla: con il modello di Orban che piace tanto a Salvini ci dobbiamo aspettare anche queste proposte che, al contrario di ciò che serve veramente alle donne e alle famiglie (tutte le famiglie), sembra solo riportare a decenni addietro e a negare molti diritti che per Salvini evidentemente non sono scontati. Cosa altro può significare ad esempio: “Esenzione a vita dalla tassa sui redditi per tutte le donne che partoriscano e si prendano cura di almeno 4 figli” oppure “prestito a interessi ridotti di 31.500 euro per le donne under 40 che si sposano per la prima volta; un terzo del debito verrà estinto alla nascita del secondo figlio e gli interessi verranno cancellati alla nascita del terzogenito”? La solita destra che, questa volta con Salvini, vuole portare indietro le lancette della storia.

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera

Roma,24 agosto 2022