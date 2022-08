(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Elezioni: De Meo, Nissoli unica candidata FI Nord e Centro America

“Fucsia Nissoli Fitzgerald è l’unica candidata per Forza Italia del Centrodestra Unito alla Circoscrizione Estero, Ripartizione Nord e Centro America. L’onorevole Nissoli da diversi anni con grande serietà e senso di responsabilità lavora al servizio della comunità degli italiani residenti in America Settentrionale e Centrale. Ora, ancora una volta, metterà a disposizione l’esperienza maturata per continuare a promuovere al meglio gli interessi dei nostri connazionali, tenendo sempre presenti quelli che sono i principi portati avanti da sempre da Forza Italia: liberali, cristiani, garantisti, europeisti, atlantisti. Sono sicuro che gli elettori sapranno premiare il suo impegno”. Lo scrive in una nota Salvatore De Meo, responsabile dipartimento Italiani nel mondo per Forza Italia.

