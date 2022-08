(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Martedì 6 settembre 2022, ore 12

Università di Milano-Bicocca

Aula Magna, Edificio U6 – Agorà

Progetto MUSA: costruire un futuro sostenibile

Martedì 6 settembre alle ore 12, presso l’Aula Magna dell’Università di Milano-Bicocca (Edificio U6 – Agorà, viale Piero e Alberto Pirelli 22, Milano), verrà presentatoMUSA (Multilayered Urban Sustainability Action), il progetto finanziato dal PNRR, che vede la collaborazione di 24 soggetti pubblici e privati e che punta a trasformare l’area metropolitana del capoluogo lombardo in un ecosistema di innovazione per la sostenibilità e la rigenerazione urbana: dall’energia rinnovabile alla mobilità green, dall’utilizzo dei big data per la salute alla finanza sostenibile, per una società inclusiva a 360 gradi.

Alla presentazione interverranno i rettori dell’Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, della Bocconi, Gianmario Verona, dell’Università Statale di Milano, Elio Franzini, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’assessore per l’Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione della Regione, Fabrizio Sala, il sindaco del Comune di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti.

