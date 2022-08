MASSA LOMBARDA: ARRIVA LA TRADIZIONALE SAGRA DELLE SFOGLINE CON UN CALEDARIO RICCO DI EVENTI

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Massa Lombarda, 23 agosto 2022

MASSA LOMBARDA: ARRIVA LA TRADIZIONALE SAGRA DELLE SFOGLINE CON UN CALEDARIO RICCO DI EVENTIAppuntamenti nell’area feste di via Rabin da giovedì 25 a mercoledì 31 agosto

Dopo due anni di assenza, a Massa Lombarda riparte la 35esima edizione della Sagra delle sfogline. A partire da giovedì 25 agosto fino a mercoledì 31 agosto, nell’ area feste di via Rabin sarà possibile partecipare agli appuntamenti musicali e gastronomici, tra cui la tanto attesa Gara delle sfogline, in cui andrà in scena una sfida a colpi di sfoglia e mattarello.

Un’area piano bar sarà aperta tutte le sere per l’intrattenimento del pubblico, a partire dalle 21: ospiti Sabrina e Valerio (25 agosto), Lena e Luke (26 agosto), Gus e Bepis (27 agosto), Mago Matteo (28 agosto), Martina e Stefano (29 agosto), Elisa e Enrico (30 agosto) e Vittorio Bonetti per l’ultima serata del 31.

L’ingresso alla sagra è a offerta libera. La Sagra delle sfogline è organizzata dalla Pro Loco Massa Lombarda, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda, della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Ravenna.