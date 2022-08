Hera prosegue con i potenziamenti della rete idrica di Corlo

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Gentile collega,

[giovedì 25 agosto i tecnici di Hera eseguiranno un intervento di potenziamento della rete idrica del Comune di Formigine, e in particolare della frazione di Corlo.]

Nel corso delle lavorazioni, che si concluderanno il giorno stesso, verrà realizzato un collegamento tra la condotta recentemente posata in via Battezzate altre condotte già presenti nell’area. Grazie a questa integrazione, la distribuzione dell’acqua nell’abitato sarà sempre più regolare, efficiente e capace di rispondere a future ulteriori necessità.

Durante le operazioni verrà sospesa l’erogazione dell’acqua a un limitato numero di utenze posti nei dintorni del punto di intervento, e in particolare a quelle poste in via Battezzate (tra l’edicola e l’incrocio con via Mazzacavallo/via Rondello), in via Don Adelmo Martinelli e in via Fantini.

