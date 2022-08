FIERA MONDIALE DEL PEPERONCINO_Il programma della prima giornata

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 FIERA CAMPIONARIA MONDIALE DEL PEPERONCINO 2022: IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA, MERCOLEDì 24 AGOSTO!

Di seguito il programma della prima giornata, mercoledì 24 agosto, dell’undicesima edizione Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti!

Dalle ore 10:00:

APERTURA AREA BIMBI

Piazza Mazzini

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:

MOSTRA MAESTRO BARITONO

MATTIA BATTISTINI

Sala Mostre di Palazzo Dosi

Mostra degli abiti di scena del Maestro

Baritono Mattia Battistini, in collaborazione

con la Fondazione Varrone e il

Comune di Contigliano. Allestimento a

cura di Francesca Romana Pinzari

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:

CONCORSO DI ELEGANZA SPORT E MOTORI

VINICIO TRUINI

Chiostro di Palazzo Dosi, Piazza San Rufo,

Chiostro di S. Agostino

Esposizione di auto e moto d’epoca a

cura di di C.A.R. Club Autostoriche Rieti

(Automotoclub Storico Italiano, A.S.I.)

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:

MOSTRA FOTOGRAFICA

Sala Mostre del Comune

“Cose Preziose” di Federico Di Donato

Dalle ore 12:00 e dalle ore 18:00:

SOLE LUNA HOT

Largo Alfani

Lounge bar all’aperto – per info e prenotazioni

Dalle ore 18:00:

INFINITY WELLNESS

Largo Alfani

Ore 18:00 – lezione di prova di Karate

aperta per bambini e adulti con la scuola

Shotokan Ryu Shofukai Rieti a cura del

Maestro Mostarda

Ore 19:00 – lezione dimostrativa di Karate

a cura degli atleti della scuola Shotokan

Ryu Shofukai Rieti

Ore 19:30 – esibizione dei bambini e ragazzi

dello Sport Estivo di INFINITY WELLNESS

Ore 19:00:

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

Piazza Mazzini

“XI Fiera Mondiale Campionaria del

Peperoncino”

Ore 19:00:

APERTURA STAND FIERISTICI

Piazze e vie del centro storico di Rieti

Ore 19:00:

APERTURA MOSTRA PEPERONCINI

Piazza Mazzini

Esposizione Mondiale di 400 varietà di

Peperoncini

Chiostro di S. Agostino

Ore 19:00:

APERTURA DI “STORIA E CULTURA MOTOCICLISTICA

ITALIANA”

Via Roma n°120

Mostra di Moto d’Epoca a cura di

Fiorello Formichetti

Ore 19:00:

SPAZIO ARTE

Piazza Vittorio Emanuele II

“GLI ARTISTI DELLA SOLIDARIETÀ LIONS

INTERNATIONAL” Mostra di raccolta

fondi a cura del Prof. Gianni Turina per

il restauro della tela del 1600 di Vincenzo

Manenti, “San Michele Arcangelo,

Sant’Antonio e San Francesco” nella

chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo

di Greccio. Promossa da: Lions

Club Amatrice Micigliano Terminillo,

Accademia Italiana del Peperoncino

Delegazione di Rieti 2.0, Associazione

Culturale Arte Mondo con il sostegno

dei Lions club della zona a V circoscrizione

del Distretto 108 L.

Portici Palazzo Comunale

Ore 19:00:

SHOW COOKING EXPERIENCE

Piazza Vittorio Emanuele II

Executive chef Elia Grillotti

In collaborazione con MIPAAF, FEAMP,

F.I.C., Unione Regionale Cuochi Lazio,

Ass. Provinciale Cuochi Rieti

Ore 19:15:

APERTURA “SAPORI ITALIANI”

Piazza C. Battisti

Ore 19:30:

CONVEGNI SPAZIO ITALIA

Piazza C. Battisti

“Sapori Italiani: l’importanza di fare rete

per la valorizzazione della filiera agroalimentare”

Intervengono:

• Sen. Francesco Battistoni

Sottosegretario di Stato per le Politiche

Agricole Alimentari e Forestali

• On. Salvatore De Meo Parlamentare

Europeo Commissione Agricoltura

• Dott. Stefano Vaccari

Direttore Generale CREA

• Donatella Prampolini

Presidente FIDA ConfCommercio

. Dott. Alberto Dezza

Amministratore Delegato di Blumen

Group spa

• Prof. Marco Fornaciari Da Passano

Direttore del Centro Appenninico

del Terminillo “C. Jucci”

• Dott. Stefano Petrucci

Presidente Consorzio Sabina DOP

A SEGUIRE

PRESENTAZIONE OLIO DELLA SABINA

DOP AL PEPERONCINO SABINO

a cura del Dott. Stefano Petrucci – Presidente

del Consorzio Sabina DOP

Modera: Stefano Pozzovivo

Ore 19:30:

CORSI DI BALLO

Piazza Mazzini

Corsi di Flamenco, Modern Jazz, Contemporaneo

e Hip Hop a cura di Studio

Danza Movimento In

Ore 21:00:

INAUGURAZIONE MOSTRA MAESTRO

BARITONO MATTIA BATTISTINI

Sala Mostre di Palazzo Dosi

Mostra degli abiti di scena del Maestro

Baritono Mattia Battistini, in collaborazione

con la Fondazione Varrone e il

Comune di Contigliano. Allestimento a

cura di Francesca Romana Pinzari

Ore 21.30:

Presentazione “RICORDAMI CHI SONO”

Spazio Italia – P.zza C. Battisti

Presentazione del libro alla presenza delle autrici Elisabetta Occhiodoro e Paola Corradini

Ore 22:00:

MUSICA DAL VIVO

Largo Alfani – Area Giovani

CYLVIA in concerto

Ore 22:00:

SPETTACOLI MUSICALI

Piazza Mazzini

RETTORE in concerto