ELEZIONI: GIACOMONI (FI), DA 28 ANNI FORZA ITALIA GARANTE CASA ITALIANI

“Forza Italia e il centrodestra da 28 anni si battono per togliere le tasse inique sulla casa. La sinistra, invece, per reintrodurle o aumentarle. E anche alle prossime elezioni del 25 settembre sarà così”. Lo afferma in una nota l’On. Sestino Giacomoni di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Dalla nostra abbiamo la credibilità. Il presidente Silvio Berlusconi ha promesso di abolire l’Ici e ha mantenuto tale promessa non appena tornato Presidente del Consiglio nel 2008 – prosegue Giacomoni – dando sollievo a milioni di famiglie italiane. Purtroppo i governi successivi hanno ben pensato di reintrodurre l’Ici semplicemente cambiando il nome, ma la tassa sulla casa rimane la meno amata dagli italiani, storicamente in maggioranza, oltre l’80%, proprietari dell’immobile in cui abitano.

Le tasse sugli immobili sono tra i più iniqui del panorama fiscale italiano perché la casa è il primo investimento delle famiglie e spesso il risultato dei risparmi di una vita e di sacrifici per pagare i mutui faticosamente ottenuti dalle banche. Per noi la casa è sacra, per questo, come ha ricordato oggi il presidente Berlusconi, nella pillola quotidiana, nel nostro programma proponiamo: l’eliminazione dell’IMU per gli immobili occupati o inagibili, la cedolare secca – una vera flat tax per tutti gli affitti – e l’introduzione di una tassazione unica per l’acquisto della prima casa al 2%. La sinistra propone anche questa volta, tanto per cambiare, una patrimoniale sugli immobili ed un aumento delle tasse di successione, il tutto per andare avanti imperterriti con la loro politica del tassa&spendi”, conclude Giacomoni

