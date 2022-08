(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 ELEZIONI: DE MEO (FI), CANDIDATI FI IN CIRCOSCRIZIONI ESTERE RADICATI IN COMUNITA’ ITALIANE NEL MONDO

“Alle elezioni del prossimo 25 settembre Forza Italia avrà propri candidati anche nelle circoscrizioni estere nella lista unitaria del centro destra “Salvini, Berlusconi, Meloni”.

Crediamo fortemente nel rapporto con i nostri connazionali nel mondo che, con le loro esperienze umane e professionali, rappresentano i veri ambasciatori del “Made in Italy”.

Il Presidente Berlusconi è stato il primo a riconoscerne l’importanza tanto da istituire uno specifico ministero, poi soppresso, che lo stesso Berlusconi ha proposto di nominare nuovamente in caso di vittoria.

Abbiamo scelto candidati radicati nelle comunità italianenel mondo, con la necessaria esperienza per poter rappresentare e far crescere Forza Italia anche all’estero.

I nostro candidati sono:

Europa Camera – Antonio Cenini,

Europa Senato – Luigi Bille’,

America Nord e Centro Camera – Fucsia Nissoli Fitzgerald,

America sud Camera – Andrea Dorini,

Asia, Oceania, Antartide e Africa Camera – Rocco Papapietro.

Per sostenere i nostri candidati è necessario scrivere il loro nome e cognome vicino al simbolo “Salvini, Berlusconi, Meloni”.

Gli italiani all’estero votano per corrispondenza ed il plico contenente la scheda elettorale arriverà loro nella prima decade di settembre e, sempre tramite posta, dovrà poi essere rispedito per pervenire alla sede consolare competente entro il 22 settembre”.

Lo scrive in una nota Salvatore De Meo, Responsabile Dipartimento Italiani nel mondo per Forza Italia.