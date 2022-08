(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 CONCERTO DELLA FANFARA DELLA POLIZIA DI STATO A SANTA SEVERA

Sulle note dei MÅNESKIN, la Fanfara della Polizia di Stato ha aperto questa sera il concerto nello splendido scenario del Castello di Santa Severa.

Grande partecipazione di pubblico per questo evento solidale e culturale di fine estate, giovani, adulti e bambini si sono entusiasmati sulle note della Fanfara, diretta dal Maestro Secondino de Palma, che ha proposto numerosi brani dal suo repertorio spaziando dai classici alle moderne musiche pop.

“And Waltz Goes on “ di Anthony Hopkins, Flashing Wind, “Metti una sera a cena” di Ennio Morriconi, “America”, “Amparito Roca”, musiche delle ultime canzoni di Sanremo, “Sandokan”: questi alcuni dei brani eseguiti dalla Fanfara.

Il concerto presentato dalla giornalista di Rai News Chiara Paduano ha visto la partecipazione di due poliziotti ad honorem, Massimiliano Ossini e don Antonio Coluccia, degli atleti delle Fiamme Oro Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero che agli Europei di nuoto a Roma hanno conquistato complessivamente 4 medaglie d’oro.

Ospiti d’eccezione Arianna Sacripante, campionessa nello sport e nella vita, nuotatrice artistica dell’Associazione “Sport e Società”- progetto Filippide, che dal 2018 si allena con Giorgio Minisini, nella convinzione che lo sport può abbattere tutte le barriere ed il premiato pastry chef Giuseppe Amato che ogni anno realizza dei corsi a scopo sociale, rivolti a bambini e ragazzi che vivono situazioni di disagio materiale o psichico.

Nel corso della serata è stato ricordato il grande giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela, testimonial del Calendario 2012 della Polizia di Stato.

L’evento, con la regia di Giuseppe Sciacca, si inserisce all’interno della rassegna “Sotto il cielo del Castello di Santa Severa”, ideata e realizzata dalla società regionale Laziocrea e promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con il comune di Santa Marinella.

All’ingresso del Castello il pubblico ha potuto ammirare le auto storiche della Polizia di Stato, modelli rari che hanno fatto la storia e il costume della Polizia e dell’Italia: la Fiat 1100/103E in uso negli anni 50/60, la Fiat 1100EL conosciuta come la “Signora in rosso” e l’Alfa Romeo Giulietta 1300TI in uso alla Polizia stradale dagli anni 60.

Nel pomeriggio l’estate ha abbracciato la solidarietà: sole, mare, arte hanno accompagnato l’associazione DonatoriNati Polizia di Stato nella raccolta straordinaria di sangue organizzata per sostenere i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesu’ “ di Palidoro.

Roma, 23 agosto 2022