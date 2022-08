comunicato stampa del Comune di Dolo di martedì 23 agosto 2022

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Alle testate giornalistici / televisive / radio in indirizzo

Egregi Signori / Gentili Signore,

con il presente messaggio siamo ad inviare, in allegato, il comunicato stampa indicato in oggetto di cui si chiede la massima pubblicizzazione.

In caso di errata o incompleta trasmissione pregasi contattare il presente ufficio.

Cordiali saluti.

—————————————————————

COMUNE DI DOLO/ UFFICIO STAMPA E REDAZIONE WEB

Settore V – Cultura, Sport, Personale, Demografici e GiustiziaSede: primo piano del Municipio in via B. Cairoli n. 39 – 30031 Dolo (Città Metropolitana di Venezia)

Orario: mattino dal lunedì al venerdì 8:30 / 13:30 pomeriggio martedì e giovedì 14:30 / 17:30

InformativaRegolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali)