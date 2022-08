Baseball, Coppa Italia: resoconto e risultati gare 3 e 4 Camec Collecchio – Campidonico Torino

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Sarà necessario arrivare almeno a gara sei (sabato 27 agosto, ore 20.30, a Torino) per determinare quale tra Campidonico Torino e Camec Collecchio avanzerà al prossimo turno di Coppa Italia. A Collecchio, infatti, gli emiliani e i piemontesi si dividono la posta in palio: finisce 5-2 per il Campidonico Torino in gara tre e 6-2 per la Camec Collecchio in gara quattro che ha visto una prestazione da 4-4 in battuta di Andrea Pasotto e la partita completa (da sette riprese) per Luis Santana che risponde così a Federico Robles protagonista in gara tre.

Programma Coppa Italia

Prima fase (19-28 agosto)

Campidonico Torino – Camec Collecchio 2-2 (venerdì 19 agosto 4-1, 4-8; martedì 23 agosto 5-2, 2-6)

Mercoledì 24 agosto alle 20:30 a Collecchio – Gara 5

Sabato 27 agosto alle 20:30 a Torino – gara 6

Domenica 28 agosto alle 20:30 a Torino – eventuale gara 7

Hort@ Godo avanza alla fase successiva per ritiro del Nettuno 1945

IL CALENDARIO DELLE FASI SUCCESSIVE

27-28 agosto (serie al meglio delle 3 partite): Itas Mutua Rovigo – Padova, Comcor Modena – Longbridge, Hotsand Macerata – Fontana Ermes Sala Baganza, Tecnovap Verona – Platform TMC Poviglio, New Black Panthers – Settimo, Big Mat BSC Grosseto – O.M. Valpanaro Athletics. Crocetta e Cagliari avanzano per i ritiri di Academy Nettuno e Senago.

3-4 settembre (serie al meglio delle 3 partite): Hort@ Godo – perdente San Marino/Grosseto, Torino/Collecchio – perdente Bologna/Parma

3-4 settembre: 2 concentramenti da 4 squadre fra le vincenti delle serie del 27-28 agosto; Crocetta e Cagliari sono qualificate a questa fase.

10-11 settembre (serie al meglio delle 3 partite): vincente Godo vs San Marino/Grosseto – vincente concentramento A e vincente Collecchio/Torino vs Bologna/Parma – vincente concentramento B

17-18 settembre: Final Four (semifinali sabato 17 e finale domenica 18)

Foto: Uno swing di Andrea Pasotto (Camec Collecchio). Credit: El Tambor Mayor

