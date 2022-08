Rosato (IV) capolista a Napoli e in Fvg

(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 22 agosto – Si parte! Inizia un vento nuovo per la politica, parte il progetto del terzo polo, uno spazio centrale e riformista, alternativo agli estremismi e gli eccessi di destra e sinistra. È la mia casa e la mia strada. La sento tale, sento che serve al Paese, credo che la possiamo costruire a partire da questa campagna elettorale forzata a cui siamo stati costretti da chi in modo irresponsabile ha fatto cadere il governo Draghi.

Ideali solidi e pragmatismo coraggioso si possono coniugare senza necessariamente cercare scontri nelle ideologie del secolo scorso. Lo faremo, occupandoci degli italiani, dei loro problemi ma anche delle tante opportunità che ha il nostro Paese.

Mi candido in Friuli Venezia Giulia e in Campania, due regioni che sento mie. La prima, dove sono nato, vivo e sono cresciuto, la Campania da dove arriva la mia famiglia e dove sono le mie radici, dove ho passato tanto tempo da bambino e ragazzo.

Parto con il sorriso, pensando alle cose da fare e ai tanti amici che in mille modi mi hanno già dato la disponibilità per lavorare insieme, ma anche con grande senso di riconoscenza per questa opportunità e per la disponibilità di chi si mette a servizio di questo progetto per il Paese. Disponibilità che è sempre grande atto di generosità.

Mi accompagnerà in ogni passo il pensiero per tutti quelli con cui ho attraversato questi 5 anni faticosi e impegnativi che hanno deciso di non ricandidarsi, che lo fanno in condizioni difficili o anche impossibili. Sono stati compagni di viaggio straordinari, siamo stati bersaglio di tanti, ma abbiamo tenuto la rotta della nave nelle tempeste più difficili, e solo perché eravamo insieme. Tutte cose che non si dimenticano, tutte relazioni che non si archiviano. È la politica che vive di umanità.

Il post sui social del Presidente di Italia Viva Ettore Rosato, capolista a Napoli e in Friuli Venezia Giulia, per la Camera dei Deputati.