(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Elezioni: Siracusano (FI), baricentro Pd spostato a sinistra, in loro programma solo tasse

“Leggendo le liste del Partito democratico non si può che notare lo spostamento a sinistra del movimento politico di Letta e compagni.

Sono stati messi da parte tanti importanti esponenti moderati – anzi, considero positivo il ripescaggio del professor Ceccanti – a favore di nomi di sinistra o di estrema sinistra.

E poi c’è una continua ambiguità nei confronti del Movimento 5 Stelle. Scommettiamo che torneranno insieme dopo il voto?”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, intervenendo a “Start”, su SkyTg24.

“Anche sul programma il Pd ha gettato la maschera: parlano solo di tasse. Letta propone una maxi patrimoniale per dare un bonus ai giovani. Un’idea malsana.

Questo, con il Paese in grave difficoltà, non è il momento di alzare le tasse, né tantomeno è il momento di trattare gli imprenditori come ‘prenditori’ rischiando di far scappare dall’Italia investitori e grandi gruppi.

Chi crea lavoro e ricchezza va sostenuto, non demonizzato.

E poi i giovani non hanno bisogno di bonus, ma di opportunità.

Il centrodestra e Forza Italia propongono la Flat tax proprio perché è una misura espansiva, che alleggerisce la pressione fiscale e che stimola il lavoro, l’imprenditoria, e l’intraprendenza”.

Fabrizio Augimeri