(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Elezioni: Nissoli (FI) candidata per circoscrizione Estero, auspico competizione leale

“A questa elezioni politiche sono nuovamente candidata, per Forza Italia, nella circoscrizione Estero, ripartizione Nord e Centro America, nella lista del Centro Desta Unito.

In questi cinque anni ho dato tutta me stessa per rappresentare coloro che avevano riposto la propria fiducia in me e dando voce alle istanze di quanti, pur lontani dall’Italia, hanno sempre nel cuore il nostro meraviglioso Paese. Con la stessa determinazione, responsabilità e passione, voglio proseguire questo percorso, consapevole che una coalizione, coesa e vincente, possa aiutarmi a raggiungere gli obiettivi prefissi. Condivido, pienamente, quanto ci chiedono gli elettori: una competizione elettorale leale e rispettosa”. Lo scrive in una nota Fucsia Fitzgerald Nissoli, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America e candidata per Forza Italia alla Camera.

