Rosato su riforme

(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 Terzo polo : Rosato (IV), riforme per migliorare qualità vita Paese

Roma, 21 ago – “Mentre destra e sinistra continuano a confrontarsi sul piano ideologico lasciando da parte quelle che oggi sono le preoccupazioni degli italiani – rincaro dei prezzi, inflazione, sanità, lavoro – il terzo polo di centro vuole fare una politica molto pragmatica, moderata nei toni ma profondamente riformista nei contenuti”. Così a Telequattro il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. “Praticare le riforme significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, penso ad esempio alla necessità di alleggerire le lungaggini burocratiche della pubblica amministrazione che non riguardano solo le pratiche ma anche le liste d’attesa della sanità. Su questo ci si deve concentrare per rendere più efficiente la spesa pubblica, perché non si possono far pagare più tasse, che anzi devono diminuire per rendere competitivo il Paese, ma bisogna saper spendere meglio i soldi”