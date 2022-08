(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 Elezioni: Marrocco (FI) caro bollette è vera emergenza, da FI risposte concrete

“Il caro bollette è la vera emergenza nazionale alla quale Forza Italia è in grado di dare delle risposte concrete. Il presidente Berlusconi, con la sua solita chiarezza, ha illustrato le nostre proposte. Le realizzeremo una volta al governo. Così come sarebbe opportuno lanciare l’idea di ‘un impianto fotovoltaico in ogni tetto d’Italia’. Zero burocrazia, incentivi all’istallazione e detassazione totale dell’energia pulita prodotta. Solo così, facendo leva anche sull’autosufficienza energetica, sarà possibile abbattere il Moloch del costo dell’energia”.Lo scrive in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.

