(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 Elezioni, Bonfrisco (Lega), attacchi puerili a Durigon confermano che Pd è allo sbando

Roma, 21 ago – “Gli attacchi puerili a Durigon sono il segno più evidente del senso di sbandamento che attraversa il Pd. Di fronte ai macigni che pesano sulla loro credibilità, invece che provare a difendersi agli occhi dei cittadini, la buttano in caciara. Quando un partito vive la sua crisi più profonda, come accade in questi giorni al Pd, meglio un piccolo esame di coscienza che sparare sciocchezze. Nulla di ciò potrà coprire la gravità dei loro errori”.

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega.