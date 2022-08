Comunicato Stampa Tris del 30.07.2022

(AGENPARL) – sab 30 luglio 2022 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 30 luglio 2022

COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato rintraccia una latitante e la arresta

Nelle ore serali del 29 luglio 2022 la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto una

ragazza croata poiché deve espiare una pena di quasi sette anni.

Nello specifico, alle ore 21.50, una volante della Polizia di Stato che stava

effettuando un controllo del territorio della città, notava una giovane donna che

suscitava negli agenti la curiosità di un controllo più accurato.

Dagli gli accertamenti effettuati si evinceva che sulla donna gravava un

Provvedimento di Cumulo Pene, per svariati furti commessi in varie località del

territorio italiano, in considerazione del quale deve espiare la pena di sei anni, dieci

mesi e diciannove giorni di reclusione.