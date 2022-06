(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 2 Giugno: Serracchiani, custodire democrazia rappresentativa (Foto)

“Non c’è Repubblica senza libertà e democrazia, e non ci sono diritti senza istituzioni democratiche. Ricordiamo che quel 2 Giugno gli italiani hanno votato anche per eleggere le donne e gli uomini dell’Assemblea Costituente, che ha sancito la natura rappresentativa della nostra democrazia. Il Parlamento, forte di questa eredità, è custode di questo principio costituzionale che impronta l’ordinamento politico della Repubblica italiana: a fronte di derive populiste o semplificazioni tecnocratiche occorre uno sforzo della classe politica ma anche delle forze sociali per rinsaldare il legame essenziale della rappresentanza. L’illusione di altre forme di democrazia rischia di indebolire le nostre libertà, e a maggior ragione bisogna guardarsi dal pernicioso influsso esercitato sul nostro Paese da chi ha interesse a un’Italia meno democratica, controllabile e divisa”. Lo ha dichiarato la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, oggi al Sacrario di Redipuglia (Gorizia) per le celebrazioni della Festa della Repubblica.

Nella foto Debora Serracchiani al Sacrario di Redipuglia

🔊 Listen to this