(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 2 GIUGNO: PEREGO (FI), GRAZIE A CHI IN PRIMA LINEA PER GARANTIRE SICUREZZA REPUBBLICA

“Nel giorno della festa della Repubblica è giusto celebrare tutti coloro che quotidianamente ne difendono e ne esaltano i principali valori. Dalle Forze Armate ai sindaci, passando per il personale civile impegnato nelle operazioni di soccorso, un sentito grazie a chi è sempre in prima linea per grantire la sicurezza dello Stato e di tutti i cittadini”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego.

