Музей-заповедник Тургенева Спасское-Лутовиново отмечает 100-летний юбилей

</div>

</div>

<main class=”b-main”>

<div class=”b-container”>

<div class=”b-wrap__flex”>

<aside class=”b-aside”>

Пресс-служба

<a href=”/press/” class=”b-aside-nav__back-link”>

<svg class=”icon icon-arrow-left-min “>

<use xlink:href=”#icon-arrow-left-min”></use>

</svg>

Пресс-служба</a> <div id=”bxdynamic_VGCijz_start” style=”display:none”></div><nav class=”b-aside-nav”>

<ul class=”b-aside-nav__list”>

<li class=”b-aside-nav__item is-active”>

<a href=”/press/news/”

data-subnav=””

class=”b-aside-nav__link”>Новости Министерства </a>

</li>

<li class=”b-aside-nav__item “>

<a href=”/press/announcement/”

data-subnav=””

class=”b-aside-nav__link”>Анонсы </a>

</li>

<li class=”b-aside-nav__item “>

<a href=”/press/polemic/”

data-subnav=””

class=”b-aside-nav__link”>Публикации </a>

</li>

<li class=”b-aside-nav__item “>

<a href=”/press/working_meetings/”

data-subnav=””

class=”b-aside-nav__link”>Рабочие встречи </a>

</li>

<li class=”b-aside-nav__item “>

<a href=”/press/culture_life/”

data-subnav=””

class=”b-aside-nav__link”>Культурная жизнь регионов </a>

</li>

<li class=”b-aside-nav__item “>

<a href=”/press/current/”

data-subnav=””

class=”b-aside-nav__link”>Актуальное </a>

</li>

<li class=”b-aside-nav__item “>

<a href=”/press/review/”

data-subnav=””

class=”b-aside-nav__link”>Отзывы </a>

</li>

<li class=”b-aside-nav__item “>

<a href=”/press/accreditations/”

data-subnav=””

class=”b-aside-nav__link”>Аккредитация для журналистов </a>

</li>

<li class=”b-aside-nav__item “>

<a href=”/press/media_answers/”

data-subnav=””

class=”b-aside-nav__link”>Ответы на запросы СМИ </a>

</li>

<li class=”b-aside-nav__item “>

<a href=”/press/official-comment/”

data-subnav=””

class=”b-aside-nav__link”>Официальные комментарии </a>

</li>

<li class=”b-aside-nav__item “>

<a href=”/press/official_symbols/”

data-subnav=””

class=”b-aside-nav__link”>Официальная символика </a>

</li>

<li class=”b-aside-nav__item “>

<a href=”/press/contacts/”

data-subnav=””

class=”b-aside-nav__link”>Контакты </a>

</li>

</ul>

Новости Министерства

<section class=”b-section”>

Главная / Пресс-служба / Новости Министерства

itemtype=”http://schema.org/ListItem”>

<a href=”/” title=”Министерство культуры Российской Федерации” itemprop=”item” class=”b-breadcrumb__link”>

<span style=”display:none” itemprop=”name”>Главная</span>

<svg class=”icon icon-home “>

<use xlink:href=”#icon-home”></use>

</svg>

<meta itemprop=”position” content=”1″ />

</a>

</div><div class=”b-breadcrumb__item” id=”bx_breadcrumb_1″ itemprop=”itemListElement” itemscope

itemtype=”http://schema.org/ListItem”>

<a href=”/press/” title=”Пресс-служба” itemprop=”item” class=”b-breadcrumb__link”>

<span itemprop=”name”>

Пресс-служба

</span>

<meta itemprop=”position” content=”2″ />

</a>

</div><div class=”b-breadcrumb__item” id=”bx_breadcrumb_2″ itemprop=”itemListElement” itemscope

itemtype=”http://schema.org/ListItem”>

<a href=”/press/news/” title=”Новости Министерства” itemprop=”item” class=”b-breadcrumb__link”>

<span itemprop=”name”>

Новости Министерства

</span>

<meta itemprop=”position” content=”3″ />

</a>

</div></div> <div class=”b-article b-article–sm-head”>

<div class=”b-article__head”>

25 Июн 2022 / 13:45
Музей-заповедник Тургенева Спасское-Лутовиново отмечает 100-летний юбилей

<div class=”b-article__main”>

<div id=”bxdynamic_vABGbJ_start” style=”display:none”></div><div id=”bx__” itemscope itemtype=”http://schema.org/Article”>

<span itemprop=”name” style=”display:none”>Музей-заповедник Тургенева Спасское-Лутовиново отмечает 100-летний юбилей</span>

<div class=””>

<span itemprop=”articleBody”><p style=”text-align: justify;”>

25 июня, в день Всероссийского Тургеневского праздника, музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» отмечает своё 100-летие. Для гостей Спасского подготовлена большая праздничная программа.

</p>

<p style=”text-align: justify;”>

</p>

<p style=”text-align: justify;”>

«Важная дата в истории уникального памятника русской культуры демонстрирует неразрывную связь времен и поколений. Путь длиною в сто лет наполнен множеством ярких событий. За эти годы и десятилетия музей стал настоящим центром притяжения и известной достопримечательностью региона», – поздравляет коллектив музея Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

</p>

<p style=”text-align: justify;”>

</p>

<p style=”text-align: justify;”>

В день юбилея в парке заработают праздничные площадки: дворянской реконструкции, игр на свежем воздухе и народных гуляний, мастеровые и сувенирные ряды, читальный зал и художественный салон под открытым небом, катание на лошадях и на лодках, площадка по приготовлению «литературного» варенья и выставка к 100-летию музея-заповедника. В программе дня также выступление ансамбля «Оберег» и струнного квартета Орловской филармонии.

</p>

<p style=”text-align: justify;”>

</p>

<p style=”text-align: justify;”>

На открытой сцене состоится церемония гашения марки и почтового блока, выпущенных специально к 100-летию музея-заповедника, художественным юбилейным штемпелем. В почтовом дворе будет можно купить тематические открытки и марки и прямо с места отправить родным и друзьям письмо из тургеневской усадьбы.

</p>

<p style=”text-align: justify;”>

</p>

<p style=”text-align: justify;”>

Торжественная часть праздника включает в себя награждение сотрудников музея, театрализованный пролог с участием народного артиста России Валерия Баринова, презентацию документального фильма о музее-заповеднике – видеоклипа, в котором снялись все сотрудники учреждения, и исполнение гимна Спасского.

</p>

<p style=”text-align: justify;”>

</p>

<p style=”text-align: justify;”>

Грандиозным подарком гостям юбилея станет выступление оркестра «Виртуозы Москвы» и солистки Большого театра Анны Аглатовой. Завершится праздничный день усадебным балом.

</p>

<p style=”text-align: justify;”>

<div style=”text-align: center;”>

<img style=”max-width: 100%;” src=”/upload/iblock/3fa/3fa2fdca45bc38037d3b8f5565c6bdba.jpg”/>

</div>

</p></span>

</div>

</section> </div> </div> </main><div id=”bxdynamic_accept-area_start” style=”display:none”></div><div id=”bxdynamic_accept-area_end” style=”display:none”></div>

